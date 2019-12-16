تعرف علي موعد قرعة دوري الأبطال اليوم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

ينتظر جميع محبين كرة القدم في العالم مراسم سحب قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأثنين ، والتي سوف تقام في مدينة نيون السويسرية والموعد سيكون في الساعة الواحدة ظهرا .



وتأهل إلي الدور ثمن النهائي من البطولة كلا من ، ليفربول وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ ولايبزيج وفالنسيا وباريس سان جيرمان.

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ويأتي نظام مواجهة الفرق بالشروط الآتية :

أن يواجه متصدر مجموعته فريق في المركز الثاني ، ولا يتقابل فريقين من نفس البلد ولا نفس ذات المجموعة في هذه الأدوار الإقصائية .

جدير بالذكر أن فريق ليفربول الأنجليزي هو حامل لقب هذه البطولة بعد فوزه العام الماضي علي توتنهام هوتسبير ، وريال مدريد الأكثر حصولا علي البطولة ب١٣ لقب .