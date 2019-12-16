شكرا لقرائتكم ماذا قال محمد حمدي زكي عن كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف حمدى زكى في تصريحات صحفية:”مواجهة نادى مصر لم تكن سهلة على الأطلاق، سعيد بالعودة للمشاركة ضمن صفوف الفريق”. وعن مواجهة فريقه السابق أجاب اللاعب :”مواجهة الأهلى أو الزمالك دائما ماتشهد ندية قوية لذلك تلك المواجهات ما تكون منتظرة”. Advertisements وأكمل حديثه :”الأهلى فريق كبير ويضم لاعبين مميزين إلا أنها مواجهة لا تتعدى حدود التسعين دقيقة”. وأختتم مهاجم سموحة والأهلى وانبى سابقا :”هدفنا اسعاد جماهيرنا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك”.

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