شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: كهربا خسر جماهير الزمالك والحكم بعد 4 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال عبد الحميد في تصريحات : كهربا خسر جماهير الزمالك بانتقاله للأهلي لأنه لم ينتقل بشكل طبيعي مثل ما حدث معي أو مع حسام حسن، فاللاعب رحل من القلعة البيضاء بدون وفاق بينهم وليس بالتراضي وسيكون الأمر صعباً على عشاق الزمالك أن يتقبلوا خسارة الدوري بعد هروب كهربا في أول الموسم.

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أضاف مهاجم الزمالك السابق: لا يمكن الحكم على نجاح الصفقة إلا بعد مشاركة كهربا في أربع مباريات على الأقل مع الأهلي، ولكنه داخل الملعب لن تكون أمامه الفرصة للعب على حساب رمضان صبحي الأفضل في مصر مع مصطفى محمد، أو على حساب حسين الشحات بعد تألقه مع الأهلي، وسيكون المكان الوحيد المتبقي أمامه هو اللعب مكان جونيور آجاي كرأس حربة متأخر.

ووقع محمود عبد المنعم كهربا على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ يناير المقبل.اسماء عمر