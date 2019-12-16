شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يبدأ استعدادته للأهلى دون راحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد اليوم الاثنين فريق الإسماعيلي بقيادة ادهم السلحدار لمواجهة الأهلي حيث يخوض اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانا قويا ورفض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية قبل مواجهة الأهلى المقرر لها الخميس المقبل فى ثامن جولات الدورى المحلى نظرا لضيق الوقت. Advertisements وفاز الفريق على نادى مصر بهدف نظيف سجله الدولى العراقى همام طارق ليواصل الفريق مسيرة الانتصارات للمباراة الثانية على التوالى. ووصل الدراويش للمركز الخامس بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن الزمالك الذى يأتى فى المركز الرابع.

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