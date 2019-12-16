شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز علي معلول لموقعة الإسماعيلي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصر فايلر على إعفاء معلول من مواجهة حرس الحدود التي أقيمت وحسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف أمس، وذلك رغم تعافيه من الإصابة ،من أجل تجهيزه بالشكل المطلوب لمواجهة الدراويش الهامة.
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