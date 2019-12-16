شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز علي معلول لموقعة الإسماعيلي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز الأهلي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر اقامتها الخميس المقبل، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

وأصر فايلر على إعفاء معلول من مواجهة حرس الحدود التي أقيمت وحسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف أمس، وذلك رغم تعافيه من الإصابة ،من أجل تجهيزه بالشكل المطلوب لمواجهة الدراويش الهامة.

وتعرض علي معلول للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا التى انتهت بهزيمة الأهلى 1 / 0، قبل أن يعلن الجهاز الطبي جاهزيته بعد تعافيه بشكل كامل ويصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات.