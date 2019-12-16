شكرا لقرائتكم باتريس كارتيرون يحسم مصير الدولى المغربي مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادي الزمالك ، مصير الدولي المغربي محمد أوناجم، مع الفريق، حيث أصر على الإبقاء عليه ورفض تسريحه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد كارتيرون، أن فكرة رحيل أوناجم مرفوضة في ظل حاجة الفريق لخدماته، خاصة أنه من العناصر الأساسية بالفريق.

في الوقت الذى حرص فيه قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، على الحديث مع محمد أوناجم، على هامش مران الأمس استعدادا لمواجهة طلائع الجيش اليوم الإثنين، بنظيره على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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وطلب شيكا من أوناجم ضرورة التركيز الشديد داخل الملعب وعدم التأثر بأي أمور تتردد في وسائل الإعلام. مؤكدا له أنه لاعب مميز ومن العيار الثقيل والكل يعلم قدراته جيدا قبل إتمام التعاقد معه، وهو علي المستوى الشخصي يثق في قدراته كثيرا في الوقت الذي أبدي فيه اللاعب المغربي تفهمه الشديد لنصائح "شيكابالا" وشكره على دعمه له ووعده بأن يكون عند حسن الظن.

ويتقاضى المغربى أوناجم 600 ألف دولا سنويًا.