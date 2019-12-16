شكرا لقرائتكم محمود وحيد يخضع لاختبار طبي على هامش مران الأهلي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي لاختبار طبي على هامش مران الفريق المقرر إقامته ظهر اليوم الاثنين، والذي يأتي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها الخميس المقبل والتي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

وتعرض محمود وحيد لإصابة قوية في الرأس خلال مواجهة حرس الحدود أمس، والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف ببطولة الدوري العام، ليقرر الجهاز الطبي خضوعه لكشف طبي قبل حسم موقفه من المشاركة في مران الفريق ظهر اليوم من عدمه.