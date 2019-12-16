شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملامح مثيرة من فوز الإسماعيلى على نادى مصر قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
-الفوز الرابع للإسماعيلى هذا الموسم والثالث خارج الأرض والثانى المتتالى الأول هذا الموسم والثالث بنتيجة 1/0
-ثانى بطاقات باهر المحمدى فى مسابقة الدورى هذا الموسم وبالتالى سيشارك بشكل طبيعى أمام الأهلى.
-رابع كلين شيت على التوالى بشكل عام والثامن هذا الموسم ورقم “584” للفريق فى الدورى خلال المواسم المكتملة والخامس فى الدورى .
-المشاركة التاسعة للحارس محمد مجدى مع الاسماعيلى هذا الموسم حقق خلالها 7 كلين شيت وتعد تلك ركلة الجزاء الثانية التى يتصدى لها الحارس محمد مجدى مع الاسماعيلى فى الدورى والثالثة هذا الموسم بشكل عام.
-ركلة الجزاء الخامسة التى تحتسب على الاسماعيلى هذا الموسم فى الدورى فى حين لم يحتسب للدراويش اى ركلات جزاء فى مسابقة الدورى.
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