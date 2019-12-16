شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملامح مثيرة من فوز الإسماعيلى على نادى مصر قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الإسماعيلى مسيرة الانتصارات على المستوى المحلى أمام نادى مصر،والذى تحققت على إثره العديد من الأرقام جاءت كالتالى:

-الفوز الرابع للإسماعيلى هذا الموسم والثالث خارج الأرض والثانى المتتالى الأول هذا الموسم والثالث بنتيجة 1/0

– همام طارق يسجل الهدف رقم 25 للاعبين العراقيين في الدوري المصري وهو ثاني لاعب عراقي يسجل بعد مصطفى كريم الذي سجل 24 هدف مع الإسماعيلي (20) والاتحاد السكندري (4).

-ثانى بطاقات باهر المحمدى فى مسابقة الدورى هذا الموسم وبالتالى سيشارك بشكل طبيعى أمام الأهلى.

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-رابع كلين شيت على التوالى بشكل عام والثامن هذا الموسم ورقم “584” للفريق فى الدورى خلال المواسم المكتملة والخامس فى الدورى .

-المشاركة التاسعة للحارس محمد مجدى مع الاسماعيلى هذا الموسم حقق خلالها 7 كلين شيت وتعد تلك ركلة الجزاء الثانية التى يتصدى لها الحارس محمد مجدى مع الاسماعيلى فى الدورى والثالثة هذا الموسم بشكل عام.

-ركلة الجزاء الخامسة التى تحتسب على الاسماعيلى هذا الموسم فى الدورى فى حين لم يحتسب للدراويش اى ركلات جزاء فى مسابقة الدورى.