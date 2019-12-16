شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يخضع لاختبار طبي على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي لاختبار طبي على هامش مران الفريق المقرر إقامته ظهراليوم الاثنين، والذي يأتي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها الخميس المقبل والتي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

وتعرض محمود وحيد لإصابة قوية في الرأس خلال مواجهة حرس الحدود أمس، والتي حسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف ببطولة الدوري العام، ليقررالجهاز الطبي خضوعه لكشف طبي قبل حسم موقفه من المشاركة في مران الفريق ظهر اليوم من عدمه.