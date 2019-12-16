شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: كل الطرق مغلقة أمام كهربا فى الأهلى باستثناء مركز واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق على انضمام محمود عبد المنعم كهربا إلى النادى الأهلى، كأول صفقات الفريق الأحمر الشتوية.

وقال عبد الحميد في تصريحات لـ ”الخليج 365”: كهربا خسر جماهير الزمالك بانتقاله للأهلى، لأنه لم ينتقل بشكل طبيعى مثل ما حدث معي أو مع حسام حسن، فاللاعب رحل من القلعة البيضاء بدون وفاق بينهم أو تراضي، وسيكون الأمر صعباً على عشاق الزمالك أن يتقبلوا خسارة الدوري بعد هروب كهربا في أول الموسم.

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أضاف مهاجم الزمالك السابق: لا يمكن الحكم على نجاح الصفقة إلا بعد مشاركة كهربا في أربع مباريات على الأقل مع الأهلي، ولكنه داخل الملعب لن تكون أمامه الفرصة للعب على حساب رمضان صبحي الأفضل في مصر مع مصطفى محمد، أو على حساب حسين الشحات بعد تألقه مع الأهلي، وسيكون المكان الوحيد المتبقي أمامه هو اللعب مكان جونيور آجاي كرأس حربة متأخر.

ووقع محمود عبد المنعم كهربا على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ يناير المقبل.