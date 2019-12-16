شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأهلي في الطريق الصحيح مع فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، بمستوى القلعة الحمراء تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، بعد سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق الأحمر في الدوري العام.

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي على تويتر:

#الاهلي في صداره الدوري أفضل هجوم وأفضل دفاع ...الفريق في الطريق الصحيح مع #فايلر والقادم افضل ان شاء الله.

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وائل جمعة

وكان النادي الأهلي قد انتزع فوزاً ثميناً على حساب حرس الحدود أمس الأحد خلال مباراة الجولة الثامنة من عمرمسابقة الدوري العام، بهدف نظيف استعاد بها المارد الأحمر صدارة المسابقة من المقاولون العرب بعد رفع رصيده إلى 18 نقطة.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدوري العام حتى الآن بعدما حقق الفوز في 6 مباريات خاضها منذ انطلاق البطولة، محققاً لقب الأفضل هجوما برصيد 18 هدف والأقوى دفاعاً حيث لم تستقبل الشباك الحمراء سوى هدف واحد فقط.