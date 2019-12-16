شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الإسماعيلي يبدأ الاستعداد لكلاسيكو الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الاثنين فريق الإسماعيلي بقيادة ادهم السلحدار استعداداته لمواجهة الأهلي حيث يخوض اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانا قويا ورفض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية قبل مواجهة الأهلى المقرر لها الخميس المقبل فى ثامن جولات الدورى المحلى نظرا لضيق الوقت. Advertisements وفاز الفريق على نادى مصر بهدف نظيف سجله الدولى العراقى همام طارق ليواصل الفريق مسيرة الانتصارات للمباراة الثانية على التوالى. ووصل الدراويش للمركز الخامس بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن الزمالك الذى يأتى فى المركز الرابع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم ..الإسماعيلي يبدأ الاستعداد لكلاسيكو الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.