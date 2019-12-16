شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مصادفة تاريخية غريبة ترجح كفة طلائع الجيش قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
الزمالك يحتل المركز الرابع في مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة في المقابل يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.
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