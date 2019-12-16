سوبر كورة.. مصادفة تاريخية غريبة ترجح كفة طلائع الجيش قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس. الزمالك يحتل المركز الرابع في مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة في المقابل يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط. وعلى الرغم أن كل الترشيحات تذهب في اتجاه فوز الزمالك خاصة بعد تخطى عقبة بيراميدز يوم الخميس الماضي بثنائية نظيفة، ولكن هنالك مصادفة تاريخية قد تقلب كل الموازين .

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