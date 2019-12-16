قصة صور.. نجمات الرياضة ذات الجمال الأوروبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك الرياضة المصرية عدد من نجمات الرياضة فى المنافسات المختلفة يحملن ملامح أوروبية تميزهم فى الملاعب المصرية . ومن أبرز نجمات الرياضة اصحاب الملامح الغربية كلا من ، يارا الشرقاوى نجمة السلاح و فرح رمزة لاعبة الطائرة السايقة و فريدة العسقلانى نجمة طائرة الأهلى فضلا عن ندى أيمن لاعبة الجمبازو ليلة شريف لاعبة يد الأهلى وبيريهان الديب لاعبة طائرة الصيد ونورهان سلامة لاعبة الكاراتيه . و يرصد الخليج 365 لقات توضح جانب من الجمال الغربى لهؤلاء النجمات فى الصور التالية :

فريدة العسقلانى نجمة الطائرة

نورهان سلامة نجمة الكاراتيه Advertisements

يارا الشرقاوى

ندى أيمن نجمة الجمباز

فرح رمزى

ليلة شريف 2

بيريهان الديب

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