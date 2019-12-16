شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط لعودة حجازى لتدعيم الدفاع.. والتراجع عن ضم مهاجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو النادي الاهلي التراجع عن التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري رغم أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني سبق وحدد طلباته قبل عدة أسابيع وطلب التعاقد مع مهاجم مُتميز بجانب جناح وبعدما تم التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" مؤخراً بدأت رحلة التعاقد مع مهاجم أجنبي وتم ترشيح أكثر من لاعب بالفعل لتدعيم الهجوم يأتي في مقدمتهم النيجيرى بليسينج إليكى، مهاجم فريق لوزيرين السويسرى.

وعلم ”الخليج 365” أن الأيام الماضية شهدت بداية التحرك لضم المهاجم النيجيري الذي نال إعجاب وموافقة فايلر بشكل تام كما أن هناك مهاجم أفريقي أخر محترف بالدوري الالماني تم ترشيحه للانتقال للأهلي وأن كانت الأولوية للمهاجم النيجيري حسب رغبة فايلر.

Advertisements

وكشف مصدر بالاهلى أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ترغب في ضم مدافع لتدعيم الفريق خاصة وأن المباريات الماضية المحلية والافريقية كشفت عن حاجة الفريق لضم مدافع بدلاً من التعاقد مع مهاجم وهو ما يُحاول مسئولي اللجنة إقناع فايلر به خاصة وأنه صاحب القرار الأول والأخير في هذا الشأن ولابد من الحصول على موافقته قبل حسم المسألة.

وأكد المصدر أن لجنة التخطيط ترغب في تدعيم الدفاع بأحمد حجازي الذى لم يعد يشارك مع فريقه ويست بروميتش الإنجليزي بشكل قوي في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا ، وأوضح المصدر أن اللجنة ترى أن الأهلي يُعد من أقوى فرق الدوري هجومياً ولديه حلول هجومية كثيرة أمثال وليد أزارو الذى بدأ يستعيد ثقته الهجومية ومروان محسن وصلاح محسن وأجاي ورمضان صبحي وحسين الشحات بجانب الوافد الجديد للفريق كهربا صاحب الحلول الهجومية القوية ، وشدد المصدر على أن الاهلي سيحسم الجدل بشأن الصفقة المُتبقية له في يناير الجاري خلال أيام بالتشاور بين اللجنة وفايلر والخطيب فإذ تم إقناع فايلر بتأجيل صفقة المهاجم للصيف سيتم التعاقد مع مدافع حالياً وتبدو فرصة إستعادة حجازي قوية أما إذا تمسك المدير الفني بضم مهاجم سيتم حسم صفقة إليكي أو غيره في الشتاء المقبل.