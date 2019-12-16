اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

آخر إِستعدادات طلائع الجيش قبل ملاقاة الزمالك في الدوري المصري الممتاز الإثنين:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر، وسوف يدخل فريق طلائع الجيش مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير أيضاً، بينما سقط فريق طلائع الجيش في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.