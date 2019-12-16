رياضة | برشلونة يخشى مواجهة توتنهام وتشيلسي في قرعة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخشى مواجهة توتنهام وتشيلسي في قرعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخشى نادي برشلونة مواجهة فريقا توتنهام وتشيلسي في دور الستة عشر من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا

وتجرى ظهر اليوم الاثنين قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل 16 فريقًا لهذا الدور بعد نهاية الجولات الست للمجموعات يوم الأربعاء الماضي.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن نادي برشلونة لا يفضل مواجهة توتنهام أو تشيلسي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت التقارير بأن برشلونة دائما ما يعاني أمام توتنهام وتشيلسي لذلك يفضل عدم مواجهة أي منهما في الدور المقبل من البطولة الأوروبية.

وكان برشلونة قد تأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الأول في المجموعة السادسة.