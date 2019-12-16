رياضة | زيدان: نستحق أكثر من التعادل مع فالنسيا.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: نستحق أكثر من التعادل مع فالنسيا.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان يستحق أكثر من التعادل في مباراة الأمس أمام فالنسيا والتي انتهت على واقع التعادل بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان: "أعتقد أن النقطة قليلة.. قدمنا شوطا أولا جيدا وكان بإمكاننا تسجيل هدف من شأنه تغيير مجرى المباراة.. الآن سنحظى بقسط من الراحة، ثم نبدأ في التفكير بالكلاسيكو".

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وأضاف زيدان :"لم نشرك كاسيميرو لأنه يجب علينا إراحته، لقد لعب كل المباريات تقريبا، كما أنه لاعب مثل بقية اللاعبين في ريال مدريد".

وزاد :"لقد تعادلنا، لكنني أظن أننا استحقينا أكثر من ذلك، كانت لدينا فرص لتسجيل الهدف الأول وآمنا بذلك حتى النهاية ، وفي النهاية تعادلنا بجدارة.. لا يمكنك ان تلعب 90 دقيقة بنفس القوة وكنا نفضل التسجيل في الشوط الاول ، كان من شأن ذلك تغيير شكل المباراة".

وأشاد زيدن بكورتوا قائلا :"لقد قرر كورتوا التقدم بنفسه وهذا يثبت أننا لا نستسلم أبدا.. إنها صفات ريال مدريد".