رياضة | "بنزيمة" يتحول إلى منارة الهجوم لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنزيمة" يتحول إلى منارة الهجوم لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت صحيفة الماركا الإسبانية بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد بعدما خطف نقطة التعادل لفريقه في مباراة الأمس أمام فالنسيا والتي انتهت بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليا".

ووصفت الصحيفة الإسبانية المهاجم الفرنسي بمنارة الهجوم بالنسبة لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وأفادت في تقرير لها اليوم الاثنين عقب التعادل أمام فالنسيا بأن كريم بنزيمة أظهر أن جين ريال مدريد التنافسي عاد بعد فترة من الوقت في غرفة ملابس الفريق الملكي.

وأضافت بأن المهاجم الفرنسي تمكن من من تولي بعض الأدوار التي بقيت في طريقه واثبت انه قد صنع دوره الخاص كـ مهاجم بالإضافة الى ذلك فأنه يقدم كرة القدم التي هي في متناول عدد قليل جدًا وهذا ما يوضحه جدول البيتشيشي ، ليو ميسي فقط القريب منه.

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وأشارت إلى أنه قبل دقيقة واحدة فقط من تسجيل هدف التعادل اظهر كريم بنزيما انه يريد التسجيل وأن فخره وكرة القدم التي يحبها لا يسمحان له أن يترك شباك الميستايا فارغًا ، انه صنع الرقم 9 الخاص به وترك العديد من المنافسين في طريقه.

وأوضحت بأن هدف الدقيقة 95 جاء لإظهار ان ريال مدريد يؤمن بغزو الليجا وأن فريق زين الدين زيدان لن يخفض أسلحته تحت اي ظرف من الظروف حتى النهاية.

وتابعت بأن الكلاسيكو يظهر في الأفق اذ يصل الفريقان متعادلان في النقاط ، وهذا لم يحدث في تاريخ البطولة الحديث والفضل يعود بجزء كبير منه إلى بنزيمة.