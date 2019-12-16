رياضة | كورتوا يشرح كيفية مساهمته في هدف تعادل ريال مدريد أمام فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا يشرح كيفية مساهمته في هدف تعادل ريال مدريد أمام فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كورتوا :"طولي مترين ويمكن للخصوم أن يشعروا بالتوتر بعض الشيء إذا تقدمت وقفزت . توني كروس رفع الكرة عند القائم الأول ورأيت أن الكرة كانت في طريقي وانتهت برأسية جيدة، ذهبت الكرة لاحقاً إلى بنزيما وسجل الهد، نقطة جيدة تحققت هنا".
وأضاف :"عليك أن تتقدم للهجوم وأنت مقتنع بأنك ستسجل . قبل ذلك ، كان باستطاعة فاييخو تسجيل الهدف الثاني ، لكنني تصديت للكرة جيدًا".
وأشار :"نظرت إلى مقاعد البدلاء لكنني كنت أعرف أنني سأتقدم للأمام لأن هناك 30 ثانية متبقية فقط ، ويجب أن أساعد . في الشوط الثاني قمت تصديت للكرة مرتين بشكل جيد".
وزاد :"التعادل يعطينا اندفاعاً بسيطاً ، لأنه إذا ذهبت إلى الكامب نو وخسرت 1-0 فسيكون الأمر أسوأ ، تحقيق نقطة في الدقائق الأخيرة يترك دائماً طعم جيد".
وأتم حديثه :"أرى برشلونة في حالة جيدة ، ستكون مباراة الكلاسيكو مباراة كبيرة، عادةً ما يمر الناس بفترة صعبة خلال التأقلم لكنني أرى بأن جريزمان بحالة جيدة ، آمل ألا يكون في حالته أمامنا".