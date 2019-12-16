شكرا لقرائتكم الزمالك فى اختبار صعب أمام طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الزمالك فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش، على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.

يدخل الزمالك مواجهة اليوم منتعشاً بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية مواصلا الانتصارات بعد التغلب على الشرقية فى الكاس ثم اول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا ، ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.

ويسعى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لمواصلة انتصاراته مع الفارس الابيض منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى ميتشو الذى تمت إقالته من منصبه ، وتعد مباراة اليوم الظهور الثانى للمدرب الفرنسى مع الزمالك بالمسابقة المحلية بعد الفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة لذا سوف يسعى لتحقيق الانتصار الثانى على التوالى بالدورى فى خطة حصار أهل القمة وانتظار تعثرهم للقبض على صدارة المسابقة وتدور مناقشات داخل جهاز الزمالك للبدء بالمغربى محمد أوناجم فى التشكيلة الأساسية على حساب أحمد زيزو خاصة بعد إصابة الأخير فى اللقاء الماضى أمام بيراميدز فى الجولة السابعة بالدورى خاصة بعدما تألق اللاعب المغربى عقب نزوله بين شوطى المباراة بدلا من زيزو الذى خضع لبرنامج تأهيلى خلال الأيام الماضية.

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ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الطلائع مكون من : "محمد عواد ، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبد الشافي، محمد عبد السلام، طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمد اوناجم ، مصطفى محمد">

فى المقابل يدخل طلائع الجيش مباراة الليلة بحثاً عن الفوز الاول فى المسابقة والذى غاب عن الفريق طيلة الستة لقاءات الماضية متسلحاً بخبرة مدربه طارق يحيى الذى سبق له قيادة الزمالك فنياً ويعرف قدرات وإمكانيات لاعبيه جيداً فضلا عن امتلاك الطلائع لعدة أوراق رابحة مثل أحمد سمير.

وكان طلائع الجيش قد فاز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو ، فيما خسر الطلائع مباراته الأخيرة بالدورى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.