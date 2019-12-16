شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يواجه وادى دجلة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه المقاولون العرب نظيره وادى دجلة فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى مواجهة يدخلها ذئاب الجبل بحثاً عن الحفاظ على صدارة المسابقة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الماضية بينما خسر وادى دجلة من الاهلى بثلاثية دون رد.

ويتربع المقاولون العرب على صدارة أندية الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 5 اهداف فيما يقبع وادى دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط بعد أن خاض 7 لقاءات تعادل فى 3 وخسر 4 مباريات ولم يحقق الفوز مطلقاً وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً .

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وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بالحفاظ على النتائج الجيدة مؤكداً أن الفريق لم يحقق شيئاً حتى الان والعبرة بالخواتيم ويبدو التشكيل المتوقع لذئاب الجبل أمام دجلة اليوم مكون من : " محمود أبو السعود ،حسن الشامي، فاورقا، محمد سمير، أمير عابد ، محمد مجلي، معروف يوسف، محمود السيد ، محمد طلعت، سيف الجزيري، لويس أدواردو" .

فى المقابل يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة للخروج من عنق الزجاجة فى ظل تراجع النتائج منذ إنطلاق المسابقة عن طريق الخروج بنتيجة إيجايبة أمام المتصدر ،ويبدو التشكيل المتوقع لدجلة أمام المقاولون مكون من : "محمد عبد المنصف ، إسحاقو يعقوبو، محمود مرعي، خالد رضا، عبد الرحمن بودي ، محمد عبد العاطي، محمد هلال ورفيق كابو ومحمد رضا وعبد الكبير الوادي ، مروان حمدي".