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جدة - عمرو شويل كورة لايف el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Derby
كورة لايف el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Derby
كورة لايف el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Derby
يسعي الزمالك في تحقيق الانتصار على نظيره والاعتلاء في القمة وتصدر الدوري، ويحلم الفارس الأبيض في خطف اللقب الغائب عنه منذ عدة مواسم من نظيره الأهلي الذي فاز بالدوري حتى الان اربع مواسم متتالية ويأتي الأهلي في المركز الثاني وصيفاً لفريق المقاولون العرب الذي يتصدر قمة الدوري حاليا بينما يحتل الزمالك المركز الرابع في المربع الذهبي بفارق نقطتين عن نظيره الأهلي حامل لقب الدوري المصري في أخر نسخة، بينما يسعي طلائع الجيش في خطف ثلاث نقاط غالية من الأبيض لتحسين مركزه في الدوري و الخروج سريعاً من منطقة الهبوط و الدخول للمنطقة المطمئنة.
كورة لايف el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Derby
طلائع الجيش ضد الزمالك
وفي أخر مواجهة جمعت بين وقع الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره طلائع الجيش وأنتهت المباراة بنتيجة (2 – 2) على ملعب "إستاد الجيش بالسويس" وذلك في يوم 20 من شهر فبراير في العام الجاري، في طار منافسات بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي.
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