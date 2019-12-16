شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على "بديل" محمود وادى فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفأوضات جادة مع أحمد على مهاجم بيراميدز التى رحبت إدارة ناديه بالإستغناء عنه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بناء على رغبة من سباستيان ديسابر المدير ألفنى للفريق الذى أكد فى إحدى المؤتمرات الصحفية أن طريقة لعب أحمد على لا تناسبه وعليه أن يبحث له عن نادى أخر خلال الميريكاتو الشتوى المقبل

كان أحمد على قد انتقل لبيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بالرغم من توقيعه لعقود التجديد مع المقأولون العرب ، إلا أنه قام بتسديد الشرط الجزائى البالغ فى عقده 500 ألف جنيه وانتقل لبيراميدز ، إلا أنه لم يشارك إلا لدقائق معدودة مع ناديه الجديد واختفى تماما بعدما رفض المدير ألفنى ألفرنسى إشراكه تماما معتمدا على الغانى جون أنطوى ودودى الجباس .

وقد ربط إيهاب جلال المدير ألفنى للمصرى فكرة الموافقة على رحيل أى من مهاجميه وخاصة ألفلسطينى محمود وادى بالتعاقد مع أحمد على حتى يكون بديل المهاجم ألفلسطينى الذى يعول عليه المدير ألفنى للفريق الساحلى كثيرا فى ظل ارتباط النادى البورسعيدى بمباريات فى الدورى والكونفيدرالية ويسعى لمواصلة عروضه الجيدة فى البطولة القارية ويهدف للحصول عليها .

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كان مسئولو المصرى قد تلقوا عرضا جادا من إحدى الأندية القطرية يرغبون فى التعاقد مع محمود وادى خلال الميريكاتو الشتوى بالرغم من ارتباطه بتعاقد رسمى مع ألفريق البورسعيدى .

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة العرض مع إيهاب جلال خلال ألفترة المقبلة خاصة وأن نتائج ألفريق بالدورى سيئة وخسر ألفريق مباراته الأخيرة امام المقأولون العرب بهدف مقابل للاشئ وهو ما عقد من موقفه بجدول الترتيب بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط .