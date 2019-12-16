شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل اتحاد الكرة توقيع عقود تطبيق تقنية الـ VAR فى الدورى المصرى، بعدما عقد مسئولو اللجنة الخماسية ، على مدار الأيام الماضية أكثر من جلسة مع مسئولى الشركة الإسبانية التى ستتولى تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى فى حضور وفد من الفيفا ، لحين استيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدوري المصري ستصل لمليون دولار في الموسم الواحد ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبا، بواقع 3 آلاف دولار فى المبارة الواحدة تقريبا، وذلك فى حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها.

ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع الشركة الاسبانية خلال الفترة المقبلة، على أن يلى ذلك دورات تدريبية لـ50 حكما على التقنية فى مباريات الممتاز "ب" ومسابقات الناشئين قبل نقلها للدورى الممتاز بداية من الدور الثانى.