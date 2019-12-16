بالمواعيد والقناة الناقلة.. صلاح وكوكا يترقبان.. قرعة دوري الأبطال والدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تقام اليوم الإثنين، قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية، في تمام الواحدة ظهرًا.

وستنقل القرعة عبر قناة بي ان سبورت.

وستضم القرعة وعائين، الأول للأندية أصحاب الصدارة في دور المجموعات، والثاني لأصحاب الوصافة بالمجموعات الثمانية.

وستجنب القرعة الأندية من المجموعة الواحدة، أو من البلد الواحد.

وتصدرت تلك الأندية مجموعاتها: باريس سان جيرمان الفرنسي- بايرن ميونخ الألماني- مانشستر سيتي الإنجليزي- يوفنتوس الايطالي- ليفربول الإنجليزي- برشلونة الإسباني- لايبزيج الألماني- فالنسيا الإسباني.

فيما جاء في الوصافة أندية: ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- نابولي الإيطالي- بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي- أتلانتا الايطالي - أتليتكو مدريد الإسباني.

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وسيبدأ دور الـ16 لدوري الأبطال في فبراير المقبل.

كما ستقام بعدها مباشرة قرعة مباريات دور الـ32 الثاني للدوري الأوروبي، بعد تأهل 24 فريقا من دور المجموعات للدوري الأوروبي، بالإضافة لـ8 فرق متأهلين من بطولة دوري الأبطال، بعد احتلال المركز الثالث بمجموعاتهم.

وستقام القرعة بين الفريق الـ32 التالية: الـ24 المتأهلين من دور المجموعات للدوري الأوروبي، إشبيلية الإسباني، وأبويل نيقوسيا القبرصي، مالمو السويدي، وكوبنهاجن الدنماركي، وبازل السويسري، وخيتافي الإسباني، ولاسك لينز النمساوي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وسيلتك الاسكتلندي، وكلوج الروماني، وأرسنال الإنجليزي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وبورتو البرتغالي، وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وإسبانيول الإسباني، ولودوجوريتس رازغراد البلغاري، وجينت البلجيكي، وفولفسبورج الألماني، وإسطنبول باشاك شهير التركي، وروما الإيطالي، وسبورتينج براجا البرتغالي، ووولفرهامبتون الإنجليزي، ومانشستر يونايتد الإنكليزي، وإي زد آلكمار الهولندي.

بالإضافة لـ8 أندية متأهلين من دور المجموعات لدوري الأبطال: كلوب بروج البلجيكي، وأوليمبياكوس اليوناني، شاختار دونيتسك الأوكراني، وباير ليفركوزن الألماني، وريد بول سالزبورج النمساوي، وإنتر ميلان الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، أياكس أمستردام الهولندي

وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة لمستويين، الأول الـ12 فريق من أصحاب المراكز الـ12 الأولى في مجموعاتهم، مع 4 فرق من دوري الأبطال، وهم: أياكس وانتر وبنفيكا وسالزبورج.

فيما سيتضم الوعاء الثاني الفريق أصحاب المركز الثاني بمجموعاتهم الـ12 بالدوري الأوروبي، مع الـ4 أندية الأخرى من دوري الأبطال، وهم: شاختار، وليفركوزن، وكلوب بروج، وأوليمبياكوس.

كما تسري نفس القاعدة في الدوري الأوروبي، حيث تُجنب القرعة الفرق من نفس المجموعة أو نفس الاتحاد "البلد"، من المواجهة في دور الـ32 الثاني للدوري الأوروبي.