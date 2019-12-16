تبديلان في التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجيش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الزمالك أمام طلائع الجيش، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب الجيش في السويس، ضمن الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يخوض باتريس كارتيرون المدير الفني الزمالك، المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع؛ عبدالسلام، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي

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وسط الهجوم: أوناجم، أوباما، أشرف بن شرقي

الهجوم: مصطفى محمد

وسيجري كارتيرون تبديلين عن التشكيل الذي خاض به مواجهة بيراميدز الأخيرة، بالدفع بأوناجم ومحمد عبدالسلام بدلًا من حازم إمام، وسيد زيزو لظروف الإصابة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحل الجيش في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.

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