الليلة.. الزمالك يواجه الجيش لمطاردة الأهلي ومواصلة سلسلة الانتصارات مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يحل الزمالك ضيفا على طلائع الجيش على ستاد الجيش بالسويس، الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فيما يحل طلائع الجيش في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

ويفقد الزمالك خدمات كل من حازم إمام وعبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وخالد بوطيب بسبب الإصابة.

وضم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قائمة من 21 لاعبا، جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – إسلام جابر – محمد عنتر – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن.

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وسط الهجوم: إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو – مصطفى فتحي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد.

ويدرس كارتيرون الدفع بمحمد عبدالسلام أو محمد عبدالغني في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب حازم الذي يعاني من آلام في العضلة الخلفية.

وتعد تلك المباراة الرابعة لكارتيرون مع الزمالك بعدما خاض مباريات الشرقية بالكأس وفاز خلالها 3 - 1 ، قبل الفوز بهدفين أمام أول أغسطس بدوري الأبطال، ثم الفوز بهدفين أمام بيراميدز، حيت الفرنسي لمواصلة النتائج الإيجابية والفوز للمباراة الرابعة على التوالي.

ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة للوصول للمركز الـ16 في وصافة الترتيب، وخطف المركز الثاني من المقاولون صاحب نفس الرصيد، وكذلك مواصلة مطاردة الأهلي صاحب الصدارة بـ18 نقطة، للمحافظة على فارق النقطتين حتى حلول موعد مباراة القمة التي تأجلت للعام الجديد.

وتنقل المباراة عبر قناتي تايم سبورتس، وأون سبورت الساعة 7:30 مساءً.

التشكيل المتوقع:

محمد عواد - محمد عبدالسلام - محمود علاء، محمد عبدالغني - محمد عبدالشافي - طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - بنشرقي - أوناجم - مصطفى محمد