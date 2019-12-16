جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16-12-2019 والقنوات الناقلة

تُختتم مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الاثنين 16-12-2019 في ملعب كريستال بالاس “سيلهورست بارك” عندما يستضيف فريق النوارس “برايتون هوف البيون”، وفي نفس التوقيت تختتم كذلك مباريات الجولة ال16 من الدوري الإيطالي بمباراة واحدة بين كالياري والفريق الجريح “لاتسيو” بعد توديعه لبطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.
وفي الدوري المصري تقام مباراة هامة بين طلائع الجيش والزمالك ضمن الجولة الـ 8، بالاضافة إلى ثلاث مباريات أخرى لحساب نفس الجولة، ويأمل مدرب الزمالك “باتريس كارتيرون” في تحقيق الفوز لمواصلة مُطاردة الأهلي المتصدر بعد فوزه الصعب ليلة أمس أمام حرس الحدود على ستاد القاهرة الدولي.
ورغم أهمية بعض المواجهات المذكورة في الجدول أدناه إلا أن مُتابعة مباريات اليوم 16-12-2019 سيكون آخر هَم عشاق كرة القدم ممَن يترقبون بشغف نتيجة قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ودور الـ32 من الدوري الأوروبي، حيث سَتسحب في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في مدينة نيون السويسرية عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت القاهرة، 14:00 بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة
???? تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على قناة بي إن سبورتس الإخبارية
???????? تنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة بي إن سبورتس HD 2
???????? تنقل مباريات الدوري الإيطالي على قناة بي إن سبورتس HD 4
???????? تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورتس
???????? تنقل مباريات الدوري الإماراتي على قناة دبي الرياضية وقناة أبو ظبي الرياضية
???? تنقل مباريات البطولة العربية على قناة أبو ظبي الرياضية
إليكم جدول مباريات اليوم الاثنين 16-12-2019
|
المباراة
|
الموعد
|
المناسبة
|
مولودية الجزائر – القوة الجوية العراقي
|
الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش
|
البطولة العربية للأندية، إياب دور الـ16 – مؤجلة من يوم: 6/11/2019 –.
|
كريستال بالاس – برايتون
|
الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية
|
الدوري الإنجليزي ، ختام الجولة 17
|
كالياري – لاتسيو
|
الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية
|
الدوري الايطالي، ختام الجولة 16
|
الوحدة – خورفكان
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الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش
|
الدوري الاماراتي للمحترفين، الجولة 9
|
شباب الأهلي دبي – الوصل
|
الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينيتش
|
الدوري الاماراتي للمحترفين، الجولة 9
|
طنطا – الإنتاج الحربي
|
الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 8
|
المقاولون العرب – وادي دجلة
|
الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 8
|
مصر المقاصة – الاتحاد السكندري
|
الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 8
|
طلائع الجيش – الزمالك
|
الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 8
|
يوستن يونايتد – روشديل
|
الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينيتش
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كأس الاتحاد الإنجليزي، الدور الثالث
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