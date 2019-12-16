رياضة | موعد مباراة مان سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي



يستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا نظيره فريق ليستر سيتي يوم السبت المقبل 21 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الثا

منة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي :- وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق ليستر سيتي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وليستر سيتي :- Advertisements وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث المباشر الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في لندن، ورفع المان سيتي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط فقط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني خلف ليفربول متصدر جدول ترتيب البطولة.

وتعثر ليستر سيتي في الجولة الماضية حيث تعادل مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب الكينج باور في مفاجأة من العيار الثقيل خلال تلك الجولة بالبريميرليج.

وتألق اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط السيتي في مباراة آرسنال، حيث نجح في تسجيل هدفين وصناعة الثالث لرحيم سترلينج، وشهدت المباراة إراحة برناردو سيلفا في بداية اللقاء ومشاركته كبديل، وأيضاً مازال غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجو اجويرو عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.