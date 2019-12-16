شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تدرس إقامة حفل تكريم المنتخب الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقرر اتحاد الكرة ، إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأوليمبي بعد التأهل الرسمي إلى اوليمبياد طوكيو 2020 التى تقام فى يوليو المقبل بجانب حصد بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة لاول مرة فى التاريخ ، وتقديراً للفريق بعد المستوى الجيد الذى قدموه فى البطولة التى أقيمت بمصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضى بمشاركة 8 منتخبات من أقوى فرق القارة وهي مصر وغانا والكاميرون ومالي و نيجيريا و جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا.
كما قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تكريم نجوم المنتخب الاولمبي فى أولمبياد 1964 التى اقيمت باليابان على هامش حفل تكريم المنتخب الأولمبى ، وهم أحمد مصطفى وفاروق السيد "الزمالك" وطه إسماعيل "الأهلى" ومصطفى رياض ومحمود حسن "الترسانة" ورضا حميدة "المنصورة" وسيد الطباخ "الأولمبى."
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