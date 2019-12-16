شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يستدرج الاتحاد السكندرى على ستاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج مصر المقاصة نظيره الإتحاد السكندرى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام على ستاد السلام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من الاسماعيلى بهدفين دون رد فيما تعادل زعيم الثغر مع طنطا سلبياً فى الجولة الأخيرة للمسابقة .

ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 2 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه هدفين .

وشدد المدير الفنى للمقاصة على لاعبيه ضرورة تحقيق فوز يحسن ترتيب الفريق الفيومى فى جدول المسابقة لاسيما أمام منافس قوى يمر بإنتعاشة كروية هذا الموسم ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الاتحاد مكون من : "محمود حمدي ، أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحي – محمد كناريا ، محمد رمضان – محمد مسعد- خالد أوتشو – محمد إبراهيم ،أودو موسيس- عمرو مرعي".

فى المقابل طالب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى بالعودة لقطار الانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية الذى أفقدهم فرصة الصعود لصدارة المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر فى مباراة اليوم مكون من : " عماد السيد، ومحمود رزق، والسيد سالم، أسامة عزب، وإسلام جمال، رزاق سيسيه، ونور السيد، وأحمد نبيل مانجا، وإيمانويل أكوى، وخالد قمر، بالإضافة إلى أحمد رفعت".