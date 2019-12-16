شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش تخصيص مكافأة مالية لبطل الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تخصيص مكافأة مالية لبطل الدورى هذا الموسم 2019 -2020 ، لاسيما وأن بطل الدورى لا يحصل على أى مكافآت من جانب اتحاد الكرة طوال السنوات الماضية.

وتفكر اللجنة فى أكثر من اقتراح لتنفيذ هذا الأمر، من بينها البحث عن رعاة لحفل تسليم درع الدورى لهذا الموسم على أن يمنح الراعى مكافأة مالية للفريق صاحب الدرع ، لأول مرة فى تاريخ الدورى المصرى.

كان الأهلي توج بلقب بطولة الدوري عن الموسم المنقضي 2018 - 2019 .