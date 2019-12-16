اخبار الرياضه

التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش فى الدورى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك ضيفاً على طلائع الجيش، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى.

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا