شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك ضيفاً على طلائع الجيش، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.