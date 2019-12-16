بالمواعيد والقنوات الناقلة.. أبرزهم الزمالك والجيش.. 4 مواجهات بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: تستكمل اليوم الإثنين، مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري، وكذلك تختتم مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي بمواجهة وحيدة. كما تقام مباراة عودة دور ال 16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. الدوري المصري طنطا والإنتاج الحربي 2:30 المقاولون ووادي دجلة 5 مصر المقاصة والاتحاد السكندري 5 طلائع الجيش والزمالك 7:30 Advertisements وتنقل مباريات الدوري المصري عبر قناتي تايم سبورتس، وأون سبوت. الدوري الإنجليزي كريستال بالاس وبرايتون 9:45 عبر قناة بى أن سبورت 2 HD الدوري الإيطالي كالياري ولاتسيو 9:45 عبر قناة بى أن سبورت 4 HD كأس محمد السادس للأندية الأبطال مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي 9 عبر قناة AD SPORTS 1 HD. ويمكنك متابعة كافة مواعيد المباريات بالضغط هنا

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