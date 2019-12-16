قائمة الفائزين بلقب هداف الدوري المصري منذ عام 1949

الموسم ???? اللاعب ???????? + النادي ???? عدد الأهداف ⚽️ 1949/1948 السيد الضظوي ???????? – المصري 15 1950/1949 حمديتو أحمد ???????? – الترسانة 10 1951/1950 عوض عبد الرحمن ???????? – الإسماعيلي 15 1950/1949 حمديتو أحمد ???????? – الترسانة 10 1951/1950 عوض عبد الرحمن ???????? – الإسماعيلي السيد الضظوي ???????? – المصري 12 12 12 1952/1951❌ لم تقم مسابقة الدوري ❌ ❌ 1953/1952 السيد الضظوي ???????? – المصري 10 1954/1953 عبد النبي محمود ???????? – الترسانة 21 1955/1954 ❌ لم يكتمل الموسم ❌ ❌ 1956/1955 صلاح أبو جريشة ???????? – الإسماعيلي 13 1957/1956 حمدي عبد الفتاح ???????? – الترسانة 22 1958/1957 حمدي عبد الفتاح ???????? – الترسانة 19 1959/1958 السيد الضظوي ???????? – الأهلي 15 1960/1959 حمدي عبد الفتاح ???????? – الترسانة 14 1961/1960 علي محسن ???????? – الزمالك 15 1962/1961 مصطفى رياض ???????? – الترسانة 20 1963/1962 حسن الشاذلي ???????? – الترسانة 29 1964/1963 مصطفى رياض ???????? – الترسانة 26 1965/1964 حسن الشاذلي ???????? – الترسانة 23 1966/1965 حسن الشاذلي ???????? – الترسانة 18 1967/1966 علي أبو جريشة ???????? – الإسماعيلي 15 1968/1969 ❌ توقف المسابقة ❌ ❌ 1970/1969 ❌ توقف المسابقة ❌ ❌ 1971/1970 ❌ توقف المسابقة ❌ ❌ 1972/1971 ❌ توقف المسابقة ❌ ❌ 1973/1972 محمد عماشة ???????? – غزل المحلة 12 1974/1973 لم تكتمل – حرب أكتوبر – – 1975/1974 حسن الشاذلي ???????? – الترسانة 34 1976/1975 أسامة خليل ???????? – الإسماعيلي 18 1977/1976 علي خليل ???????? – الزمالك 1952/1951❌ لم تقم مسابقة الدوري ❌ ❌ 1953/1952 السيد الضظوي ???????? – المصري 10 1954/1953 عبد النبي محمود ???????? – الترسانة 21 1955/1954 ❌ لم يكتمل الموسم ❌ ❌ 1956/1955 صلاح أبو جريشة ???????? – الإسماعيلي 13 1957/1956 حمدي عبد الفتاح ???????? – الترسانة 22 1958/1957 حمدي عبد الفتاح ???????? – الترسانة 19 1959/1958 السيد الضظوي ???????? – الأهلي 15 1960/1959 حمدي عبد الفتاح ???????? – الترسانة 14 1961/1960 علي محسن ???????? – الزمالك 15 1962/1961 مصطفى رياض ???????? – الترسانة 20 1963/1962 حسن الشاذلي ???????? – الترسانة 29 1964/1963 مصطفى رياض ???????? – الترسانة 26 1965/1964 حسن الشاذلي ???????? – الترسانة 23 1966/1965 حسن الشاذلي ???????? – الترسانة 18 1967/1966 علي أبو جريشة ???????? – الإسماعيلي 15 1968/1969 ❌ توقف المسابقة ❌ ❌ 1970/1969 ❌ توقف المسابقة ❌ ❌ 1971/1970 ❌ توقف المسابقة ❌ ❌ 1972/1971 ❌ توقف المسابقة ❌ ❌ 1973/1972 محمد عماشة ???????? – غزل المحلة 12 1974/1973 لم تكتمل – حرب أكتوبر – – 1975/1974 حسن الشاذلي ???????? – الترسانة 34 1976/1975 أسامة خليل ???????? – الإسماعيلي 18 1977/1976 علي خليل ???????? – الزمالك حسن شحاته ???????? – الزمالك 17 17 17 Advertisements 1978/1977 محمود الخطيب ???????? – الأهلي 11 1979/1978 علي خليل ???????? – الزمالك 12 1980/1979 حسن شحاته ???????? – الزمالك 14 1981/1980 محمود الخطيب ???????? – الأهلي 11 1982/1981 جمال جودة ???????? – المصري 9 1983/1982 محمود المشاقي ???????? – غزل المحلة 9 1984/1983 أيمن شوقي ???????? – الكروم 8 1985/1984 محمد حازم ???????? – الإسماعيلي 11 1986/1985 محمد حازم ???????? – الإسماعيلي 11 1987/1986 عماد سليمان ???????? – الإسماعيلي 11 1988/1987 جمال عبد الحميد ???????? – الزمالك 10 1989/1988 محمود المشاقي ???????? – غزل المحلة 11 1990/1989 ❌ لم يكتمل – بسبب استعدادات مصر لمونديال 90 ???? ❌ 1991/1990 محمد رمضان ???????? – الأهلي 14 1992/1991 أحمد الكأس ???????? – الأوليمبي 14 1993/1992 أحمد الكأس ???????? – الأوليمبي 16 1994/1993 أحمد الكأس ???????? – الأوليمبي 1978/1977 محمود الخطيب ???????? – الأهلي 11 1979/1978 علي خليل ???????? – الزمالك 12 1980/1979 حسن شحاته ???????? – الزمالك 14 1981/1980 محمود الخطيب ???????? – الأهلي 11 1982/1981 جمال جودة ???????? – المصري 9 1983/1982 محمود المشاقي ???????? – غزل المحلة 9 1984/1983 أيمن شوقي ???????? – الكروم 8 1985/1984 محمد حازم ???????? – الإسماعيلي 11 1986/1985 محمد حازم ???????? – الإسماعيلي 11 1987/1986 عماد سليمان ???????? – الإسماعيلي 11 1988/1987 جمال عبد الحميد ???????? – الزمالك 10 1989/1988 محمود المشاقي ???????? – غزل المحلة 11 1990/1989 ❌ لم يكتمل – بسبب استعدادات مصر لمونديال 90 ???? ❌ 1991/1990 محمد رمضان ???????? – الأهلي 14 1992/1991 أحمد الكأس ???????? – الأوليمبي 14 1993/1992 أحمد الكأس ???????? – الأوليمبي 16 1994/1993 أحمد الكأس ???????? – الأوليمبي بشير عبد الحميد ???????? – الإسماعيلي 15 15 15 1995/1994 عبد الله الصاوي ???????? – القناة 1995/1994 عبد الله الصاوي ???????? – القناة أحمد ساري ???????? – الاتحاد السكندري 10 10 10 1996/1995 محمد صلاح أبو جريشة ???????? – الإسماعيلي 14 1997/1996 أيمن محب ???????? – المنصورة 17 1998/1997 عبد الحميد بسيوني ???????? – الزمالك 15 1999/1998 حسام حسن ???????? – الأهلي 15 2000/1999 جون أوتاكا ???????? – الإسماعيلي 17 2001/2000 طارق السعيد ???????? – الزمالك 13 2002/2001 حسام حسن ???????? – الزمالك 18 2003/2002 أحمد بلال ???????? – الأهلي 19 2004/2003 عبد الحليم علي ???????? – الأهلي 20 2005/2004 عماد متعب ???????? – الأهلي 15 2006/2005 محمد أبو تريكة ???????? – الأهلي 18 2007/2006 أمادو فلافيو ???????? – الأهلي 17 2008/2007 علاء إبراهيم ???????? – بتروجيت 15 2009/2008 أمادو فلافيو ???????? – الأهلي 1996/1995 محمد صلاح أبو جريشة ???????? – الإسماعيلي 14 1997/1996 أيمن محب ???????? – المنصورة 17 1998/1997 عبد الحميد بسيوني ???????? – الزمالك 15 1999/1998 حسام حسن ???????? – الأهلي 15 2000/1999 جون أوتاكا ???????? – الإسماعيلي 17 2001/2000 طارق السعيد ???????? – الزمالك 13 2002/2001 حسام حسن ???????? – الزمالك 18 2003/2002 أحمد بلال ???????? – الأهلي 19 2004/2003 عبد الحليم علي ???????? – الأهلي 20 2005/2004 عماد متعب ???????? – الأهلي 15 2006/2005 محمد أبو تريكة ???????? – الأهلي 18 2007/2006 أمادو فلافيو ???????? – الأهلي 17 2008/2007 علاء إبراهيم ???????? – بتروجيت 15 2009/2008 أمادو فلافيو ???????? – الأهلي إرنيست بابا أركو ???????? – طلائع الجيش 12 12 12 2010/2009 منسواه بوبا ???????? – اتحاد الشرطة 14 2011/2010 محمود شيكابالا ???????? – الزمالك 2010/2009 منسواه بوبا ???????? – اتحاد الشرطة 14 2011/2010 محمود شيكابالا ???????? – الزمالك أحمد عبد الظاهر ???????? – إنبي 13 13 13 2012/2011 ❌ لم يكتمل بسبب ثورة 25 يناير ???? ❌ 2013/2012 ❌ لم يكتمل بسبب مجزرة بورسعيد ???? ❌ 2014/2013 جون أنطوي ???????? – الإسماعيلي 11 2015/2014 حسام سلامة (حسام باولو) ???????? – الداخلية 20 2016/2015 حسام سلامة (حسام باولو) ???????? – سموحة 17 2017/2016 أحمد الشيخ ???????? – مصر المقاصة 17 2018/2017 وليد أزارو ???????? – الأهلي 18 2019/2018 أحمد علي ???????? – المقاولون العرب 18 2020/2019 ؟ ؟ 2021/2020 ؟ 2022/2020 ؟ 2023/2020 ؟ 2012/2011 ❌ لم يكتمل بسبب ثورة 25 يناير ???? ❌ 2013/2012 ❌ لم يكتمل بسبب مجزرة بورسعيد ???? ❌ 2014/2013 جون أنطوي ???????? – الإسماعيلي 11 2015/2014 حسام سلامة (حسام باولو) ???????? – الداخلية 20 2016/2015 حسام سلامة (حسام باولو) ???????? – سموحة 17 2017/2016 أحمد الشيخ ???????? – مصر المقاصة 17 2018/2017 وليد أزارو ???????? – الأهلي 18 2019/2018 أحمد علي ???????? – المقاولون العرب 18 2020/2019 ؟ ؟ 2021/2020 ؟ 2022/2020 ؟ 2023/2020 ؟

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