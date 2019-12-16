رياضة | برشلونة يتراجع وكبار أوروبا يتنافسون على ضم موهبة النرويج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتراجع وكبار أوروبا يتنافسون على ضم موهبة النرويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل عدد من الاندية الأوروبية في منافسة شرسة للحصول على خدمات مهاجم فريق ريد بول سالزبورج الدولي النرويجي , إيرلينج هالاند , خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات .

وذكرت للمعلومات الواردة من شبكة ” El Desmarque ” الإسبانية , فإن برشلونة قرر الإنسحاب من سباق التعاقد مع هالاند , بسبب رغبة العديد من الأندية بضمه .

وأضافت الشبكة أن الصراع على التعاقد مع صاحب الـ19 عاماً جعل برشلونة ينسحب من الصفقة , حيث أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد ودورتموند ويوفنتوس ولايبزيغ يرغبون بضمه .

وسجل اللاعب هذا الموسم 28 هدفًا في 22 مباراة , الأمر الذي جعله محط إهتمام العديد من الأندية الأوروبية , ويعد مانشستر يونايتد الأقرب للحصول على خدماته .