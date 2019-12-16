شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني كوندي ينقذ بني ياس من "الإعصار الحتاوي" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم الاسباني، بيدرو كوندي فريقه بني ياس لتحقيق فوز ثمين على حسابه ضيفه فريق حتا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الشامخة ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.
وسجل كوندي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 85 ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية رفعت رصيد الفريق إلى 11 نقطة بينما تجمدت نقاط "الاعصار" عند 8 نقاط.
وكانت المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل السلبي بعد أداء دون المستوى لطرفي المباراة حينما خطف اللاعب الاسباني هدف الفوز لـ"السماوي" بعد أن تلقى تمريرة نموذجية سهيل النوبي على خط منطقة الجزاء سددها أرضية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس درويش بن حبيب الذي أكتفى فقط بمشاهدتها فقط وهي تدخل الشباك.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الإسباني كوندي ينقذ بني ياس من "الإعصار الحتاوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.