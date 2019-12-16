شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..طنطا يستدرج الإنتاج الحربى فى مواجهة متكافئة والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف .
ومن جانبه طالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بالابتعاد عن نغمة التعادلات التى تلازم نتائجهم منذ إنطلاق المسابقة مشدداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث على ملعبهم ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا فى مباراة اليوم مكون من :" إسلام طارق - محمد الشاذلي، محمد العشري، محمود مسعود، إيهاب سمير -أحمد الشناوي، حسام غالي، محمود كابونجا ،أحمد فهمي، أحمد الألفي وأمامهما إسلام فؤاد".
فى المقابل حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة طنطا المقبلة بالدوري مشدداً على ضرورة اللعب بتركيز سعياً للعودة من طنطا بالنقاط الثلاث.
وقال مختار للاعبيه أن طنطا يقدم نتائج متميزة هذا الموسم ويبدو خصماً لايستهان به محذراً من مغبة التفريط فى نقاط المباراة فى التقارب بين الفريقين فى جدول الدوري بما يضفى أهمية على المباراة لاسيما أنها تقام على ملعب المنافس ، ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام طنطا مكون من : " عامر عامر، خط الدفاع: أحمد شديد ومحمد بازوكا وأحمد دويدار وأحمد مجدي، خط الوسط: وموسي دياورا ومحمود عادل ومصطفي الجمل ومحمد فييرا، فى الهجوم: علاء سلامة وباسم مرسي.
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