شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يجدد الثقة في تاكيس جونيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو نادى وادي دجلة، الثقة في اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني للفريق الكروى الأول، خاصة بعد سلسلة الاخفاقات التي حققها الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي 2019 – 2020 وعدم تحقيق أى انتصار في مسابقة الدورى، والفوز في مباراة واحدة بكأس مصر أمام فريق بيلا بنتيجة 4/0 بدور الـ 32.
وأكد مصدر مطلع بوادي دجلة، إنه رغم استياء الإدارة من النتائج التي يحققها الفريق ووقوعه في المركز الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 3 نقاط بعد خوض 7 مواجهات، تعادل في 3 وخسر 4 لقاءات، إلا إنهم يدعمون الاستقرار كما أكدوا تقديم كل الدعم للجهاز الفني بقيادة تاكيس جونيس من أجل تحسن النتائج في المرحلة المقبلة، وهو ما تعهد به المدير الفني وأكد بذل قصارى جهده مع اللاعبين لتحقيق المطلوب في الفترة المقبلة.
في السياق ذاته، طالب تاكيس جونيس من إدارة وادي ضرورة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، حتى يستطيع مزاحمة باقىي الفرق والهروب من قاع الجدول، وطالبهم بتكثيف البحث عن ظهير أيمن يجيد اللعب بالقدم اليسرى، كما طلب الخواجة اليوناني من إدارة النادي توفير البديل المناسب في حال تلقى مفاوضات رسمية من الزمالك لضم محمد عبد العاطي لاعب الوسط، والموافقة على رحيله.
كانت هذه تفاصيل خبر وادى دجلة يجدد الثقة في تاكيس جونيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.