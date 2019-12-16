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المصري يختتم استعداداته الليلة استعدادا لمواجهة إنبى بالسويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل المصري البورسعيدى معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للسفر للسويس للمبيت بإحدى الفنادق لمواجهة إنبى غدا باستاد السويس الجديد فى إطار مباريات الجولة الثامنة للدورى .

ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى للمصري إلى تحقيق نقاط المباراة للعودة للطريق الصحيح سريعا فى ظل الغضب العارم الذى يجتاح الشارع البورسعيدى حاليا فى ظل تراجع النتائج بالرغم من التفوق الأفريقى .

ومن المقرر أن يعود أوستن أموتو لقيادة هجوم الفريق بدلا من محمود وادى بعد إراحته فى لقاء المقاولون الاخيرة وإشراكه فى الشوط الثانى ، كما يدرس إيهاب جلال إجراء بعض التغييرات فى منطقة وسط الملعب بعد الفجوة التى ظهرت فى تشكيلة الفريق فى مباراته الأخيرة .

يذكر أن المصرى البورسعيدى يحتل المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل انبى المركز الثانى عشر بنفس الرصيد من النقاط . 

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