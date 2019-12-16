جدول هدافي الدوري الفرنسي موسم 2020/2019

يواجه أغلى لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم “نيمار جونيور” أصعب مواسمه على الإطلاق لإثبات أحقيته في كل الضجة التي أثيرت حوله على مدار الميركاتو الصيفي الماضي، عندما نشب نزاع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضمه، قبل أن يستقر به الحال في باريس سان جيرمان.

عدد من اللاعبين المتطورين مثل ممفيس ديباي وفيكتور أوسيمين وحبيب ديالو وتشوبو موتينج والمنضم حديثًا من إشبيلية لموناكو وسام بن يدر مع الجزائري سليماني إسلام، سيزاحمون نيمار ورفيقه مبابي على صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم بكل قوة، وقد لا يسمح لنيمار تحديدًا بالتواجد ضمن أفضل 5 هدافين بالموسم.

في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الفرنسي “ليج آ” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات الليج آ.

اللاعب ???? النادي ???? عدد الأهداف ⚽ وسام بن يدر ???????? موناكو 11 + (2 تمريرات حاسمة) موسى ديمبيلي ???????? أولمبيك ليون 10 فيكتور أوسيمين ???????? ليل 9 + (3 تمريرات حاسمة) ممفيس ديباي ???????? أولمبيك ليون 9 + (3 تمريرات حاسمة) حبيب ديالو ???????? ميتز 9 كيليان مبابي ???????? باريس سان جيرمان Advertisements 9 + (4 تمريرات حاسمة) ماورو إيكاردي ???????? باريس سان جيرمان 8 + (1 تمريرات حاسمة) بوانجا ???????? سانت إتيان 8 + (3 تمريرات حاسمة) مامادو نيانج ???????? رين 7 نيمار جونيور ???????? باريس سان جيرمان 7 + (3 تمريرات حاسمة) مامادو نيانج ???????? سليماني إسلام ???????? أنخل دي ماريا ???????? رين موناكو باريس سان جيرمان 7 6 + (8 تمريرات حاسمة) 7 + (7 تمريرات حاسمة)

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