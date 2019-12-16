مُحدث | جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2020-2019

تعرف على جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” أول بأول مع موقع الخليج 365 عن موسم 2020-2019. الجدول محدث بصفة أسبوعية، محدث بعد مباريات السبت الممتاز وبعد مباريات الأحد الممتاز. ليفربول يبحث عن لقبه الأول في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي في مسماه الجديد “بريميرليج”. ولم يفز ليفربول بالدوري الانجليزي منذ عام 1990، وفي جعبته 18 لقبًا متأخرًا عن اليونايتد بلقبين. مانشستر يونايتد يُعد أفضل فريق في الألفية الجديدة حصدًا للبريميرليج برصيد 9 مرات. إليكم الترتيب كاملاً بعد كل جولة المركز ???? الفريق ???? النقاط ???? عدد المباريات ⛳️ ???? ليفربول 49 17 ???? ليستر سيتي 39 17 ???? مانشستر سيتي 35 17 4️⃣ ???? تشيلسي 29 17 5️⃣ ???? توتنهام 26 17 6️⃣ ???? مانشستر يونايتد 25 17 7️⃣ شيفيلد يونايتد 25 17 8️⃣ ولفرهامبتون 24 17 9️⃣ آرسنال 22 17 ???? كريستال بالاس 22 16 ⓫ نيوكاسل يونايتد 22 17 ⓬ بيرنلي 21 17 ⓭ برايتون 19 16 ⓮ بورنموث 19 17 ⓯ وست هام 19 17 ⓰ إيفرتون 18 17 ⓱ أستون فيلا 15 17 ⓲ ???? ساوثامبتون 15 17 ⓳ ???? نوريتش سيتي 12 17 ⓴ ???? واتفورد 9 17 17سجل أبطال البريميرليج من 1992 حتى الآن الموسم ???? البطل ???? الوصيف ???? 1993–1992 مانشستر يونايتد أستون فيلا 1994–1993 مانشستر يونايتد بلاكبيرن روفرز 1995–1994 بلاكبيرن روفرز Advertisements مانشستر يونايتد 1996–1995 مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد 1997–1996 مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد 1998–1997 آرسنال مانشستر يونايتد 1999–1998 مانشستر يونايتد آرسنال 2000–1999 مانشستر يونايتد آرسنال 2001–2000 مانشستر يونايتد آرسنال 2002–2001 آرسنال ليفربول 2003–2002 مانشستر يونايتد آرسنال 2004–2003 آرسنال تشيلسي 2005–2004 تشيلسي آرسنال 2006–2005 تشيلسي مانشستر يونايتد 2007–2006 مانشستر يونايتد تشيلسي 2008–2007 مانشستر يونايتد تشيلسي 2009–2008 مانشستر يونايتد ليفربول 2010–2009 تشيلسي مانشستر يونايتد 2011–2010 مانشستر يونايتد تشيلسي 2012–2011 مانشستر سيتي مانشستر يونايتد 2013–2012 مانشستر يونايتد مانشستر سيتي 2014–2013 مانشستر سيتي ليفربول 2015–2014 تشيلسي مانشستر سيتي 2016–2015 ليستر سيتي آرسنال 2017–2016 تشيلسي توتنهام هوستبير 2018–2017 مانشستر سيتي مانشستر يونايتد 2019–2018 مانشستر سيتي ليفربول 2020–2019 ؟ ؟ 2021–2020 ؟ ؟ المزيد عن البريميرليج

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