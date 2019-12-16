غياب أبرز اللاعبين في المباراة القادمة.. ضربة ثلاثية لإنتر ميلان

تلقى أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، ضربة ثلاثية موجعة خلال مباراة فريقه أمام فيورنتينا، والتي جمعتهما بمنافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

وشهدت مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي بفلورنسا، حصول الثنائي مارسيلو بروزوفيتش ولاوتارو مارتينيز، على البطاقة الصفراء، ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام جنوى.

وقبل نهاية المباراة بدقائق معدودة، خرج باستوني، المدافع الشاب للنيراتزوري من المباراة متأثرًا بإصابة، ليثير المدافع الشك حول لحاقه بالمباراة المقبلة.

ومن المقرر أن يستضيف إنتر نظيره جنوى، على ملعب جوزيبي مياتزا، السبت المقبل، في إطار منافسات الأسبوع 17 من الكالتشيو.

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جدير بالذكر أن كونتي يعاني من نقص حاد في اللاعبين في ظل الإصابات التي تضرب لاعبيه بجانب عدم امتلاك الفريق لبدائل في خطوطه.

وسقط إنتر في فخ التعادل مع فيورنتينا، بهدف لكل فريق، ليواصل النيراتزوري صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 39 نقطة بالتساوي مع يوفنتوس.

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