للمشاركة بكأس العالم للأندية.. كتيبة ليفربول تحط رحالها في قطر

وصلت بعثة ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وسيواجه ليفربول نظيره مونتيري المكسيكي، الأربعاء المقبل، على ملعب خليفة، في الدور قبل النهائي.
واحتشدت جماهير غفيرة أمام مقر إقامة الريدز، للترحيب بنجوم الفريق، رغم الأمطار الغزيرة.
وحصل اللاعبون على راحة سلبية، بحيث يخوضون المران الأول غدا الاثنين، على ملاعب جامعة قطر.
وتواجد 20 لاعبا في صفوف الفريق، بمن فيهم الهولندي فينالدوم، رغم تعرضه للإصابة في مباراة واتفورد الأخيرة بالدوري الإنجليزي.
واستبعد المدرب الألماني، يورجن كلوب، مدافع الفريق، الكرواتي ديان لوفرين، من السفر إلى قطر، بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة.
وضمت القائمة كلا من:
"أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك وجورجينيو فاينالدوم وجيمس ميلنر ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح وجو جوميز وأدريان وجوردان هندرسون وأليكس أوكسلايد تشامبرلين وآدم لالانا وأندي لونيرجان وشيردان شاكيري وأندي روبرتسون وديفوك أوريجي وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد ونيكو ويليامز".
موقع كورة
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