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اونلاين | المواجهات المُحتملة لفريق ريال مدريد بدور الستة عشر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المواجهات المُحتملة لفريق بدور الستة عشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:42 ص

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بوابة الخليج 365

محمد الصو

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، إلى مدينة نيون السويسرية، لمتابعة قرعة دور الـ16 لبطولة ، والتي تنطلق في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وينص نظام قرعة دور الـ 16، أنه لأي فريق أن يلتقي بفريق آخر لعب معه في دور المجم

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وعات، كما أنه لا يمكن أن يلتقي فريقان من الدولة نفسها.

ومن المُقرر أن يلتقي متصدر المجموعة مع الوصيف، خارج دياره، على أن تكون مباراة العودة وسط ارضهم، حيث تُقام مباريات الذهاب في 18 و19 و25 و26 فبراير من عام 2020، والإياب في 10 و11 و17 و18 مارس.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" المواجهات المُحتملة لفريق ريال مدريد بدور الستة عشر من خلال التقرير الآتي:-

وحل ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، ثانيًا في مجموعته برصيد 11، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يحتل الصدارة برصيد 16 نقطة.

وسينتظر الميرنجي مواجهات نارية، حيث بات من المُحتمل أن يواجه كل من " مانشستر ستي الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، ولايبيزيج الألماني"، باعتبارهم أصحاب الصدارة في مجموعتهم فيما تم استبعاد باريس سان جيرمان من المواجهات المحتملة باعتبار أنهم كانوا سويًا بنفس المجموعة

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