اونلاين | المواجهات المُحتملة لفريق ريال مدريد بدور الستة عشر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، إلى مدينة نيون السويسرية، لمتابعة قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا ، والتي تنطلق في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وينص نظام قرعة دور الـ 16، أنه لأي فريق أن يلتقي بفريق آخر لعب معه في دور المجم Advertisements وعات، كما أنه لا يمكن أن يلتقي فريقان من الدولة نفسها.

ومن المُقرر أن يلتقي متصدر المجموعة مع الوصيف، خارج دياره، على أن تكون مباراة العودة وسط ارضهم، حيث تُقام مباريات الذهاب في 18 و19 و25 و26 فبراير من عام 2020، والإياب في 10 و11 و17 و18 مارس.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" المواجهات المُحتملة لفريق ريال مدريد بدور الستة عشر من خلال التقرير الآتي:-

وحل ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، ثانيًا في مجموعته برصيد 11، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يحتل الصدارة برصيد 16 نقطة.