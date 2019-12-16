رياضة | ترتيب الدوري السعودي| النصر في الصدارة والاتحاد يواصل تراجعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي| النصر في الصدارة والاتحاد يواصل تراجعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:- 1- النصر برصيد 23 نقطة 2- الوحدة برصيد 21 نقطة 3- الهلال برصيد 20 نقطة 4- الأهلي برصيد 20 نقطة 5- الفيصلي برصيد 20 نقطة 6- التعاون برصيد 19 نقطة 7- أبها برصيد 17 نقاط Advertisements 8- الرائد برصيد 17 نقاط 9- الشباب برصيد 15 نقاط 10- الحزم برصيد 14 نقاط 11- الاتفاق برصيد 13 نقاط 12- الفيحاء برصيد 13 نقاط 13- الاتحاد برصيد 12 نقاط 14- العدالة برصيد 8 نقاط 15- الفتح برصيد 7 نقاط 16- ضمك برصيد 4 نقاط

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