رياضة | موعد قرعة دور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة| مشاهدة نتائج قرعة دوري الأبطال اليومChampions

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة دور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة| مشاهدة نتائج قرعة دوري الأبطال اليومChampions والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إقامة قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام والتي من من المقرر إقامتها اليوم الإثنين 16 ديسمبر.



موعد قرعة دوري أبطال دور الــ16 بدوري الابطال وستقام قرعة دور الــ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم في تمام الساعة الواحده ظهرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية في مدينة نيون بسويسرا.

القنوات الناقلة لقرعة دو الـ16 بدوري أبطال أوروبا وستذاع قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم على قناة "بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة".

الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وتأهل 16 فريق إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بواقع فريقين من كل مجموعة على مركزين أول وثاني وهم كالآتي: Advertisements

المركز الأول: باريس سان جيرمان ، بايرن ميونخ ، مانشستر سيتي ، يوفنتوس ، ليفربول ، برشلونة ، لايبزج ، فالنسيا.

المركز الثاني: ريال مدريد ، توتنهام ، أتالانتا ، أتلتيكو مدريد ، نابولي ، بوروسيا دورتموند ، ليون ، تشيلسي.

أبرز المواجهات المتوقعة في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا وهناك بعض المواجهات القوية المتوقعة أن تسفر عنها قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مثل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد أو باريس سان جيرمان وتوتنهام أو برشلونة وتشيلسي أو ليفربول وريال مدريد.