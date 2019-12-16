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رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:03 ص

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بوابة الخليج 365
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انتهت مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري الإيطالي بعدما تعادل فريق إنتر ميلان مع نظيره فيورنتيا بهدف لهدف وكان النيراتزورى قد تقدم بهدف عن طريق فاليرو بينما تعادل فيورنتينا فى الدقيقة الأخيرة عن طريق دوسان فالهوفيتش.

ببننا فاز اليوم فريق يوفنتوس على نظيره أودينيزي بثلاث اهداف لهدف سجلهم مل من هدفين واللاعب بونوتشي هدف.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة اليوم.

إنتر ميلان 41 نقطة

يوفنتوس 39 نقطة

لاتسيو 33 نقطة

روما 32 نقطة

كالياري 29 نقطة

اتلانتا 28 نقطة

بارما 24 نقطة

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نابولي 21 نقطة

تورينو 21 نقطة

ميلان 21 نقطة

بولونيا 19 نقطة

هيلاس فيرونا 19 نقطة

فيورنتينا 17 نقطة

ليتشي 16 نقطة

سامبدوريا 15 نقطة

أودينيزي 15 نقطة

بريشيا 13 نقطة

جنوا 11 نقطة

سبال 1907 9 نقاط

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