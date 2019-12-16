رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد نادي ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري الإسباني اليوم، بتعادل بهدف في كل شبكة أمام مضيفه فالنسيا، في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني بملعب ميتسايا.



ورفض نادي ريال مدريد هدية برشلونة بالحصول على الصدارة، بعد أن تعادل برشلونة يوم أمس السبت بملعب أنويتا، في نفس الجولة.

المباراة القادمة لريال مدريد وسيتواجه الفريقان معاً في مباراة مرتقبة يوم الأربعاء المقبل 18 ديسمبر، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وذلك بملعب كامب نو. Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض وستقام المباراة يوم الأربعاء المقبل 18 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بملعب كامب نو في مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا.

وكان المباراة مقررة في 26 أكتوبر الماضي، لكن حدوث اضطرابات سياسية في إقليم كتالونيا، أجبر الإتحاد الإسباني ورابطة أندية الدوري لتأجيل المباراة.

وبنتائج هذه المرحلة، يبقى ترتيب القطبين الكبيرين في موقعهما في صدارة الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وهو نفس رصيد ريال مدريد، لكن فارق الأهداف يميل لصالح برشلونة.